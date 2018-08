«Deres bygg skal bli sabotert», skrev en anonym avsender i en e-post til selskapet.

Det er selskapet Kryptovault som blant annet driver bitcoinfabrikken på Dale, som har mottatt trusselen, skriver NRK.

– Det er ikke en velformulert trussel, men vi er nødt til å ta det på alvor av respekt for våre medarbeidere, sier samfunns- og mediekontakt i Kryptovault, Gjermund Hagesæter.

Det er per mandag ettermiddag ikke klart hvilke fabrikk trusselen er rettet mot, men selskapet tror den er rettet mot senteret i Dale, skriver NRK.

– Utsatt for negativ omtale

– Vi har blitt utsatt for negativ omtale i lang tid. Vi tror i utgangspunktet ikke at noen har evne og vilje til å gjennomføre dette. Men vi har informert alle andre tilsatte og holder øynene åpne for mistenkelig aktivitet.

Alle ansatte er foreløpig på jobb, men Hagesæter sier at de er forberedt på å evakuere folk på kort sikt.

Anmeldt trusselen

Trusselen ble anmeldt mandag formiddag og politiet bekrefter at den vil bli etterforsket.

– Vi setter ned en gruppe og vurderer trusselen for å se om vi må iverksette noen tiltak. Vi tar alle trusler om bomber for det de er, og etterforsker det. Når noen sendes av gårde slikt skriftlig materiale så må det tas på alvor, sier Gustav Landro, stabssjef i politidistriktet til NRK.