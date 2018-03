På sin Facebook-side skriver Frp-leder Siv Jensen fredag kveld at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har hennes fulle tillit.

«Nå er det vel på tide å roe ned. Sylvi har gitt en uforbeholden unnskyldning. Hun er en solid statsråd som jobber for et trygt og sikkert Norge. Hun har min fulle tillit, og jeg håper vi snart kan konsentrere oss om å styre landet», skriver Jensen på det sosiale mediet.

Tirsdag bemerket hun på samme side at det var mye debatt om Listhaugs Facebook-melding, tok statsråden i forsvar og mente at Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk langt over streken.

«Jeg forstår det er blitt en diskusjon om ord og bildebruk. Frp tåler en tøff debatt. Tidspunktet ble likevel galt. Når Jonas Gahr Støre sier at Sylvi «bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli», er det langt over streken for en anstendig debatt. Derfor mener jeg det er på sin plass å ta Sylvi i forsvar!», skrev hun da.