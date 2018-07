Snussalget har økt 8 prosent i juni sammenlignet med i fjor, til tross for stygge bokser. Men det totale tobakkssalget har sunket 10 prosent, ifølge bransjen.

Salg av sigaretter har sunket med 23 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Rulletobakksalget har også sunket med henholdsvis 19 prosent, viser tall fra Tobakksindustriens felleskontor, melder Radio Vinyl.

Even Alexander Foslie i Imperial Tobacco Norway, som står for over 40 prosent av snus-salget i Norge, tror været har sin del av skylda for snussalget.

–I det fine være er det mange som velger en pris-snus når en skal kose seg, sier han til Radio Vinyl.

Foslie tror myndighetenes tiltak med stygge bokser ikke har noe å si, som påpeker at nesten alle snus i juni ble solgt i de nye boksene

Fra 1. juli fikk alle snus- og røykpakker ha samme utseende, med tynn, hvit skrift på mørkegrønn bakgrunn i et forsøk på å begrense tobakksbruken.