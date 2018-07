Tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (61) døde tirsdag. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre husker ham som en sjarmerende, blid og modig person.

– Det er trist å meddele at min og vår kjære Jan Henry gikk bort tidlig i morges – trist for oss, men familien er enig om at det er en lettelse for han at han omsider har fått fred for alle plager som sykdommen påførte han, skriver konen, Laila Lanes, på Facebook.

Olsen var fylkesordfører i Troms fra 1991 til 1992. Deretter var han fiskeriminister fra 1992 til 1996 i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

Han har de siste årene vært rammet av demenssykdom, og fortalte om dette i boken «Skynd deg å elske», som ble skrevet av hans kone, Laila Lanes. Dette resulterte også i film.

En modig og blid person

Som fiskeriminister ledet Jan Henry T. Olsen fiskeriavtalen med EU i forkant av folkeavstemningen i 1994, og der fikk han kallenavnet «No Fish Olsen».

– Det er med stor sorg og takknemlighet at vi minnes Jan Henry T. Olsen. Folk han møtte på i alle livets arenaer husker en sjarmerende, blid og modig person, som gjorde inntrykk på alle han møtte, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Støre samarbeidet nært med Olsen i tiden da sistnevnte fungerte som fiskeriminister, og beskriver en dyktig politiker som sto opp for norske interesser.

– Jeg fikk se på nært hold hvordan Jan Henry med sin erfaring fra norsk fiskerisektor og organisasjonsliv tok de europeiske forhandlerne på strak hånd, sier Støre.

Jan-Morten Bjørnbakk, Scanpix

Stoltenberg: – Blir savnet

Jens Stoltenberg var nærings- og energiminister i Brundtlands tredje regjering. Han og Olsen møttes allerede i AUF-tiden, og knyttet tette bånd da de to som unge statsråder fikk 900 millioner kroner å dele ut for å overbevise kystfolket om å stemme ja under folkeavstemningen i 1994.

Olsen var i utgangspunktet nei-mann, men sa at dersom han fikk til en god nok fiskeriavtale og ikke måtte gi fra seg en eneste fisk – derav kallenavnet «No Fish» –, ville han bli ja-mann. Til slutt fikk den unge fiskeriministeren dratt i land en avtale som ble så god at han kunne reise rundt og anbefale den, mimrer Stoltenberg.

– Kampanjen gikk jo sånn tålelig bra, men vi hadde veldig mange hyggelige turer, Jan Henry og jeg. Ikke minst da vi reiste langs hele kysten for å besøke fiskeri- og fiskeforedlingsbedrifter. Vi hadde en strålende tid, og jeg lærte mye om Nord-Norge og varmen fra alle menneskene der gjennom Jan Henry, sier han.

– Jeg kommer til å savne Jan Henry. Jeg var veldig glad i ham, og vet at han hadde noen vanskelige år mot slutten av livet sitt. Mine tanker går til hans kone Laila og hans nærmeste, sier Stoltenberg.

Åpen om demensen

Stoltenberg beskriver et varmt menneske med masse humor, en forkjemper for landsdelen han kom fra. Det samme gjør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Olsens etterfølger i vervet som fiskeriminister.

– Jan Henry var en markant politiker nasjonalt og regionalt. Han markerte seg som en dyktig fiskeriminister og som en dyktig politiker for Nord-Norge. Vi har alle følt en tristhet over at han har vært rammet av sykdom i mange år, men minnes ham som den sprudlende mannen han opprinnelig var, sier Schjøtt-Pedersen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) husker Olsen som en aktiv politiker.

– Jeg husker også hvordan han og familien sto frem og ga et ansikt til hvordan tidlig demens kan ramme, og hvor hardt det rammer pårørende. At noen orket å stå frem med en demenssykdom på den måten tror jeg mange skal være takknemlige for, sier Solberg.