Kvinne funnet død i Bærum – én person pågrepet

En kvinne ble natt til fredag funnet død på Slependen i Bærum. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig.

NTB

Politiet i Oslo bekrefter overfor Budstikka at en person ble funnet død, og at det betegnes som et mistenkelig dødsfall.

– En person er pågrepet i forbindelse med hendelsen, men hendelsesforløpet er uklart, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt,

Ifølge avisen skal den døde kvinnen være i 30-årene.