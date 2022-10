Retten vil løslate drone­siktet russer. PST anker til Høyesterett.

Lagmannsretten ville løslate dronesiktede Andrej Jakunin, som ble pågrepet i forrige uke. Etter at PST anket blir han likevel holdt i varetekt.

Advokat Bernt Heiberg er forsvarer for Andrej Jakunin som er pågrepet for droneflyging på Svalbard.

NTB

PST opplyser til NTB at de anker løslatelsen av dronesiktede Andrej Jakunin til Høyesterett. De ber om at han holdes i varetekt til fengslingen er behandlet i Høyesterett.

– Kjennelsen vil bli anket og vi ber om oppsettende virkning, sier informasjonsdirektør Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Jakunins forsvarer Bernt Heiberg sier til NTB at lagmannsretten har gitt PST medhold i oppsettende virkning, som betyr at Jakunin ikke blir sluppet fri før Høyesterett har sagt sitt.

Ber om omgjørelse

Andrej Jakunin, som er sønn av en russisk forretningsmann med bånd til Vladimir Putin, ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyging på Svalbard. 47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag i forrige uke varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten avgjorde torsdag at de vil løslate Jakunin.

Heiberg reagerer sterkt på lagmannsrettens beslutning om oppsettende virkning, og håper å få den omgjort.

– Når lagmannsretten finner at en handling ikke er straffbar, bør det ikke gis oppsettende virkning. Vi kommer til å begjære beslutningen omgjort av Høyesteretts ankeutvalg umiddelbart, sier han.

Advokaten hevder det sjelden gis oppsettende virkning i saker hvor retten har konkludert med at en handling ikke rammes av norsk straffelov.

Dissens

Kjennelsen i Hålogaland lagmannsrett ble avsagt under dissens. To av tre lagdommere mener at privatpersoners droneflyging ikke omfattes av sanksjonene mot Russland.

Foruten Jakunin er tre andre russere pågrepet og varetektsfengslet for droneflyging i Norge.

– Britisk statsborger

Jakunin, som har russisk og britisk statsborgerskap, anser seg som britisk, og mener derfor at forbudet for russere mot å fly drone ikke gjelder ham.

– Jeg er en britisk statsborger som har gyldig droneoperatørlisens og pilot-ID utstedt av britiske myndigheter. Jeg fløy og opererte en lett, ikke-kommersiell drone mens jeg seilte rundt Spitsbergen, sa Jakunin i en pressemelding sendt ut av hans forsvarere mandag.

Han omtaler droneflygingen som hobbyflyging og erkjenner ikke straffskyld.

Elden: – Ikke brutt noen lov

John Christian Elden, som forsvarer Jakunin sammen med Bernt Heiberg, sa seg tidligere torsdag godt fornøyd med lagmannsrettens kjennelse.

Han viser til at etter lagmannsrettens vurdering, er det ikke straffbart å fly fritidsdrone i Norge.

– Følgelig kan ikke Jakunin mistenkes for å ha brutt noen lov, og må løslates, sier Elden.