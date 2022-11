To omkomne i helikopterulykke i Verdal

To personer er omkommet i helikopterulykken i Verdal, opplyser brannvesenet til Dagbladet. Helikopteret styrtet på et jorde, og store styrker har rykket ut.

Flere skal være skadd etter en helikopterulykke i Verdal tirsdag.

NTB

– To personer er bekreftet omkommet i helikopterhavariet, sier vaktleder ved 110-sentralen Midt-Norge, Roger Gjersvold, til Dagbladet.

Politiet har så langt ikke bekreftet opplysningene om omkomne.

Gjersvold sier de ble varslet av en innringer som var i kontakt med flygeren over telefon.

– Vi har fått bekreftet at et helikopter har gått i bakken av ukjent årsak, sier redningsleder Siv Namork ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Adresseavisen.

Bilder fra stedet viser at det er tett tåke i området, som ligger like ved Stiklestad kirke.

Operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt sier politiet ble kontaktet av flytårnet på Værnes om hendelsen klokka 10.42. Hun opplyser at politiet først fikk vite at et helikopter hadde store problemer.