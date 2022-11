Kapital: Sentralbanksjefen er Norges mektigste kvinne

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache topper magasinet Kapitals kåring over Norges mektigste kvinner.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache er kåret til Norges mektigste kvinne.

– Wolden Bache har en reell makt og et særdeles tungt økonomisk ansvar vi mener ingen andre kvinner i Norge kan matche i dag, skriver redaktør Vibeke Holth om kåringen.

Hun viser til at sentralbankens rentebeslutninger har stor betydning for alle låntakere i landet, både husholdninger og bedrifter. Wolden Bache er dessuten øverste ansvarlige for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er nummer to på lista, fulgt av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Selv om det ikke er en politiker som topper lista, er sju av de ti øverste plassene fylt av politikere.

Etter Huitfeldt kommer to veteraner med topposisjoner på Stortinget: Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, som er parlamentariske ledere for regjeringspartiene Ap og Sp.

Justisminister Emilie Enger Mehl står på niende plass. Magasinet begrunner både Huitfeldts og Mehls posisjon med at krigen i Ukraina gjør at de har større innflytelse. Mehl er med sine 29 år den yngste på lista. Gjennomsnittsalderen er 53 år.