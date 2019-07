Flere personer måtte berges fra bilene sine etter tre jordskred over E39.

Uværet kom plutselig innover Jølster og Førde tirsdag ettermiddag.

I løpet av kort tid gikk det tre jordras over E39. Politiet fikk melding om det første raset klokken 16.26.

Det første raset gikk nord for Vassenden, det andre ved Årsetelva og det tredje like nord for Moskog ved Grimsbøen i Jølster.

Deler av veibanen er skyldt bort som følge av skredene. E39 er fremdeles stengt mellom Førde og Skei.

– Ingen av veiene kommer til å åpnes før onsdag morgen, sa Morten Hansen i 21.50-tiden.

I tillegg til rasene på E39 gikk det seinere på kvelden et ras over fylkesvei 451. Også denne veien blir stengt til onsdag.

Flere personer evakuert

Over 150 personer er pr. nå evakuert fra området siden det er fare for nye ras. Disse ble evakuert til ulike evakueringssentre i området, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding tirsdag kveld.

Flere steder ble flere kjøretøy stående isolert mellom rasene.

Sivilforsvaret, Røde Kors og flere private personer iverksatte en redningsaksjon for å hente disse personene ut.

Mange har også kommet seg vekk fra området via båter og til fots.

Kjersti Solheimsnes

– Noen har fått tilsyn av ambulansepersonellet. Det er nok noen som har vært våte, kalde og litt oppskaket, sa Jan Gunnar Hollevik, vaktleder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane i 19-tiden.

Har satt inn kriseteam

Førde og Jølster har satt inn kriseteam som følge av rasene i området.

Ordfører i Jølster kommune, Oddmund Klakegg, sa at regnet kom «svært konsentrert».

– Det er nok noen små elver som har blitt veldig store på kort tid, sa Klakegg.

Kjersti Solheimsnes

Innesperret etter ras

Terje Styve sa at det var «ekstremt mye vann og jordmasser i elven». Han bor i Vassenden, og kjørte forbi Jølstra like etter at det var gått et ras tirsdag kveld.

Han ble innesperret som følge av rasene.

– Det er mange biler på veien og de kommer ingen vei fordi det er stengt i alle retninger. Jeg prøvde å dra opp til raset for å se men det var umulig å komme seg forbi alle bilene, sa han.

Flere uten strøm

Styve fortalte at mange hus er uten strøm som følge av raset.

– Vi har heldigvis strøm i vårt område, men det er mange som har vært uten strøm lenge nå, sa han.

Kjersti Solheimsnes bor i en hytte en kilometer fra der veien nå er stengt på grunn av ras. Hun så ned på jordmassene som hadde rast ned over veien:

Oddleiv Apneseth

– Det er snakk om et ganske stort område. Det regnet veldig kraftig, og det var noen vanvittige byger mellom klokken fire og klokken fem. Fortsatt regner det masse, og det lyner, men det har avtatt. Det er ganske ekkelt, sa Solheimsnes.

– Ikke kjør

Idar Sangolt i Vegtrafikksentralen kom med en klar oppfordring til folk i området:

– Vår oppfordring er at de som ikke absolutt trenger å dra ut på veien bør vurdere å ikke kjøre, sa Sangolt.