Direkte: Stortinget avgjør endringer i bioteknologiloven

Stortinget vedtok tirsdag å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Solveig Ruud

Alf Ole Ask

Robert Gjerde

Kjetil Magne Sørenes

NTB

Etter en lang debatt er avstemningen nå i gang. Den vil vare i 15–20 minutter. Det er en rekke enkeltspørsmål de skal ta stilling til.

Et stortingsflertall på 89 mot 80 representanter stemte for å tilby assistert befruktning til enslige.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

KrF, med støtte fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, har argumentert for at det innebærer en sårbar situasjon for barn som vokser opp med bare én forelder.

Men tilhengerne har vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikker i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endret seg på dette området.

Tillater eggdonasjon

Også punktet om å tillate eggdonasjon ble vedtatt.

KrF har kjempet mot endringen, og fikk støtte av regjeringspartnerne Høyre og Venstre -selv om flere av representantene i debatten ga uttrykk for at det er en endring de i realiteten støtter.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

Flertallet stemte også for at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test.

Thriller

Thrilleravstemningen på Stortinget er en konsekvens av at Ap, SV og Frp gikk sammen for å få til en oppmykning i bioteknologiloven. Dermed gikk Frp imot regjeringsplattformen partiet var med på å forhandle mens partiet fortsatt i regjering.

Men utbrytere i både Frp, Venstre, Høyre og Sp - altså politikere som ikke følger eget parti - bidro til en ekstra spennende avstemning.

Stortinget sier nei til å be regjeringen fremme tiltak som kan bidra til å innskrenke muligheten nordmenn har for å benytte seg av surrogatitjenester i utlandet, og føre videre det nasjonale forbudet mot surrogati.

Stortinget sier også nei til å be regjeringen om å utrede hvordan straffereaksjon overfor privatpersoner som inngår avtaler om kommersiell surrogati med en surrogatmor, eller overfor en virksomhet som formidler surrogatitjenester, kan utformes for ikke å ramme barna som fødes.

Prinsipielt og personlig

Dagens debatt har vært preget av både prinsipielle og personlige betraktninger rundt flere av forslagene.

Minst 85 må stemme for endringer for å få dem vedtatt. Ap, SV og Frp har 86 stemmer, når de står samlet. Hver eneste stemme på begge sider kan altså bli avgjørende for utfallet i flere voteringer.

MDG og Rødt støtter i hovedsak Ap, SV og Frps forslag, men Rødt støtter bare eggdonasjon fra kvinner som er i en prosess med assistert befruktning. Partiet er bekymret for økonomisk motivert eggdonasjon.