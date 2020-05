Nederlag for KrF i bioteknologi-votering

Stortinget vedtok tirsdag å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

NTB

Etter en lang debatt startet stortingsrepresentantene avstemningen tirsdag ettermiddag.

89 mot 80 representanter stemte for å tilby assistert befruktning til enslige.

Dette var punktet i pakken om endringer i bioteknologiloven det knyttet seg størst spenning til etter at tre Fremskrittsparti-representanter varslet at de her ville stemme med regjeringen.

KrF, med støtte fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, har argumentert for at det innebærer en sårbar situasjon for barn som vokser opp med bare én forelder.

Men tilhengerne har vist til at svært mange norske kvinner reiser til klinikker i utlandet for å få assistert befruktning og at samfunnet har endret seg på dette området.

Tillater eggdonasjon

Også punktet om å tillate eggdonasjon ble vedtatt.

KrF har kjempet mot endringen, og fikk støtte av regjeringspartnerne Høyre og Venstre -selv om flere av representantene i debatten ga uttrykk for at det er en endring de i realiteten støtter.

Argumentet om likestilling har vært viktig for tilhengerne av forslaget om å åpne opp for eggdonasjon.

Sæddonasjon har vært tillatt i 90 år, mens Norge hittil har hatt et forbud mot å donere egg. Norge har vært i særstilling i Europa, siden det er tillatt i alle EU-land, med unntak av Tyskland.

Tidligere i år gikk også Bioteknologirådet inn for at Norge bør tillate eggdonasjon på linje med sæddonasjon.

Flertallet stemte også for at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd og NIPT-test.

Testen gjør det mulig å avdekke mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Helseminister Bent Høie (H) advarte mot testen da han tok ordet under debatten i Stortinget tirsdag.

– Dette er en test, på lik linje med alle andre tester, som vil gi svar. Men det er også en test med ganske store utfordringer, og den vil også gi mange falske positive svar, advarte Høie i Stortinget før avstemningen om bioteknologiloven tirsdag ettermiddag.

Les også Bakgrunn: Dette står bioteknologi-striden om

– Tilbakeskritt for likeverdet

– Dette er et stort tilbakeskritt for likeverdet i 2020, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter nederlaget.

– KrFs mål har vært å sikre en lov som ikke skaper et sorteringssamfunn, og en lov som sikrer barns rettigheter. Slik loven nå ligger, så har vi ikke klart det, skriver Ropstad i en SMS til NTB.

– Vi visste at vi hadde noen muligheter til å få flertall, fordi Frp stilte sine representanter fritt. KrF har kjempet helt til siste stemme nå var talt, skriver Ropstad.

Thriller

Thrilleravstemningen på Stortinget var en konsekvens av at Ap, SV og Frp gikk sammen for å få til en oppmykning i bioteknologiloven. Dermed gikk Frp imot regjeringsplattformen partiet var med på å forhandle mens de fortsatt satt i regjering.

Men utbrytere i både Frp, Venstre, Høyre og Sp - altså politikere som ikke følger eget parti - bidro til en ekstra spennende avstemning.