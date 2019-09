Frp-politiker Bård Hoksrud sier at staten bør betale regningen for eiere med hunder som er rammet av den hittil ukjente sykdommen.

Stortingsrepresentanten og tidligere landbruks- og matminister er bekymret for den plutselige hundedøden som har preget flere steder i Norge de siste dagene.

– Vi må for enhver pris unngå at folk ikke tar syke dyr til dyrlegen i frykt for å ikke ha råd. Da risikerer vi at enda flere blir smittet, sier han.

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Hoksrud sier at han har vært i kontakt med samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp).

– Mange hundeeiere opplever store ekstraregninger fordi utgiftene til å redde familiens beste venn er langt over hva det hundeforsikringen dekker. De fleste forsikringene har en maksgrense på 30-60.000 kroner. Det kan koste helt opp i 10.000 kroner i døgnet å behandle hundene, sier Hoksrud.