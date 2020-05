22. juli-minnesmerke blir på Utøykaia

Minnesmerket etter 22. juli blir på Utøyakaia. Det vedtok et flertall i kommunestyret i Hole torsdag kveld.

Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utøykaia er kaien der båten MS Thorbjørn går til og fra Utøya. Det var også her mange av ungdommene som svømte i land 22. juli 2011, kom i land.

Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøykaia, fordi det stadig vil minne dem om terrorangrepet. Flere frykter de psykiske skadevirkningene minnestedet kan ha og har derfor hyret inn advokat i saken.

En av naboene som reagerer kraftig på det nye minnesmerket er Terje Lien, som var blant dem som reddet ungdommer opp av sjøen 22. juli 2011.

– Både jeg og barnebarnet mitt har fått medalje av kongen for edel dåd. Men fra AUF og departementet så får vi jo en kirkegård ved siden av oss som takk, sier Lien til NRK.

Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Støttegruppen etter 22. juli påpeker at det er viktig at minnestedet ligger der hvor hendelsene skjedde for snart ni år siden.

– Utøykaia er bindeleddet til Utøya, og det er også en historiefortelling som går tilbake til regjeringskvartalet hvor terrorhandlingene startet, sier leder av støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland.

Det planlagte minnesmerket skal utformes av 77 søyler – én for hvert av ofrene i terrorangrepene – som til sammen vil utgjøre et gjerde nede ved vannkanten på Utøykaia.