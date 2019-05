Mandag døde Birgitte Kallestad av rabies på Førde sentralsykehus. Ingen av de andre som lekte med valpen på Filippinene skal ha hatt rabies-symptomer.

Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til, har ingen andre enn avdøde Birgitte Kallestad hatt rabies-symptomer som følge av å ha lekt med valpen på Filippinene.

Ifølge familien skal flere ha lekt med valpen som også skal ha bitt dem.

– Ville fått beskjed

Overlege Are Berg forteller til VG at det hadde vært naturlig at de hadde fått beskjed hvis noen av de aktuelle personene på Filippinene hadde blitt syke.

– Dette er jo et velkjent problem der, så det er ikke sånn at vi har så mye å lære bort. Men det er interessant for dem å vite at det har vært et tilfelle i et bestemt område, sier Berg.

– Unngå kontakt

Han råder nordmenn til å unngå kontakt med løse hunder og katter når de skal besøke land hvor rabies er utbredt.

Ifølge familien til den avdøde kvinnen skal alle i huset ha lekt med valpen, hvorpå flere fikk noen små valpebitt.