En eller flere beboere er kjørt til sykehus bevisstløse og med røykskader etter brannen i boligblokka i Ålesund tirsdag formiddag.

– Vi vet at det er blitt kjørt personer til sykehus som har vært bevisstløse, men vi har ikke kjennskap til skadeomfanget per nå. Vi har politipersonell som er på vei dit for å få en oversikt over hvor mange som er brakt dit. Det er blitt kjørt kontinuerlig, sier operasjonsleder Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Boligblokk med 12 etasjer

Ilden er fortsatt ikke slukket i bygget og politiet og brannvesenet har holdt på med evakueringen siden brannen ble meldt noe før klokka 11. Det ble sendt røykdykkere inn i den 12.-etasjer høye blokka i Sjømannsveien 10 der det bor 75 personer.

Flere brannbiler og ambulanser rykket ut etter at meldingen kom om kraftig røykutvikling fra 8. etasje i bygget som ligger rundt hundre meter fra Ålesund brannstasjon.