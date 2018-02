Sunniva Andreassen (28) sto fredag kveld frem som varsler mot tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske.

I NRK-programmet Dagsnytt 18 og fortalte 28-åringen om hendelsene i 2008 da hun var 18 år på et nachspiel, etter at de hadde vært ute på byen.

Fredag ble det kjent at Arbeiderpartiets avgåtte nestleder Trond Giske har sendt et brev til partiets sentralstyre der han bestrider tre av varslene som skal ha felt ham, skriver Aftenposten.

Samtidig varsler Giske at han satser på comeback.

Episodene Andreassen nå står frem med er blant de to Giske har erkjent og beklaget.

Hun sier hun står frem nå fordi hun opplever brevet, slik det er sendt, som et nytt forsøk på bagatellisering.

– Jeg hadde håpet at saken var over når Arbeiderpartiet hadde trukket konklusjonen. Da hadde jeg heller ønsket at han tok ansvaret sitt og satte punktum. Men han fortsetter å nære opp under en omkamp og så tvil om troverdighet. Da ser jeg meg bare nødt til å fortelle historien og stå frem. Jeg skulle ønske jeg slapp. Jeg vil ha et punktum.

– Plutselig skjønte jeg ikke hva jeg gjorde der

Andreassen sier hun hadde håpet hun slapp å stå frem, men føler det er nødvendig fordi Giske sår tvil om troverdigheten.

– Jeg ble invitert med opp hjem til ham for å hente drikkevarer til nachspielet. Jeg var 18 år og skjønte ikke helt hvilke hentydninger som lå i det. Da vi kom opp i leiligheten ble det klart hvilke hensikter han hadde. Det sjokkerte meg. Han var en tillitsperson. Det virket ustabilt og helt absurd. Han forsøkte å kysse og han strøk meg over ryggen under skjorten. Han ville at vi skulle bli der, fortalte Andreassen.

28-åringen har tidligere skrevet en anonym kronikk i Aftenposten der hun forteller om opplevelsene sine, og hun har vært intervjuet i Nordlys.

Hun sier hun ble redd.

– Da vi kom opp i leiligheten ble det tydelig at det ikke var Trond Giske lenger, men en voksen gammel mann som hadde barn. Plutselig skjønte jeg ikke hva jeg gjorde der. Jeg fikk panikk, sier hun.

Trond Giskes rådgiver Bård Flaarønning sier til Aftenposten at Giske er sykmeldt og derfor ikke har mulighet til å kommentere saken.

– At han ikke husker må jeg bare tro på

Andreassen sier at hun har snakket med andre personer som har bekreftet at det som skjedde ikke var greit. Hun fortalte også at hun alt i 2008 fortalte til andre i AUF om det som hadde skjedd og hva hun hadde blitt utsatt for, uten at det var noen som tok tak i det eller fulgte det opp.

– Det ble en hendelse som jeg la bak meg og prøvde å slutte å tenke på.

I programmet fredag fortalte hun også om hendelse året etter, i 2009, da Giske igjen var i Tromsø for å holde et foredrag. Han møtte Andreassen og hennes venninner på et utested.

– Det var så upassende. Det var en 41 år gammel kulturminister som sto der omgitt av fulle videregåendeelever. Jeg følte et ansvar for å få han bort derfra, sa hun.

– Jeg skjønte at han må bare ut av offentligheten. For å få til det måtte jeg følge han på hotellet og på rommet. Der forsøkte han å kysse meg, sier hun.

Giske har i et brev til partiets sentralstyre erkjent at han var for beruset og at hans opptreden var upassende, både ut fra hans posisjon og aldersforskjellen dem imellom.

Men han sier han ikke har noen «erindring av forsøk på fysisk tilnærming og fikk aldri noen forståelse av at møtene ble opplevd som ubehagelig av kvinnen».

– At han ikke husker det må jeg bare tro på. Jeg husker det, sa Andreassen til NRK fredag kveld.

Giske har sagt at han aksepterer fullt ut kvinnens historier. Han påtar seg det fulle ansvaret for det som skjedde, han har beklaget sin oppførsel overfor henne og gitt kvinnen sin uforbeholdne unnskyldning.

– Hadde håpet saken var over da Ap konkluderte

Andreassen trakk fra politikken etter hendelsen i 2009.

– Den siste hendelsen ble veldig veldig ugrei for meg. Det var summen av det hele, men særlig den siste hendelsen. Det var i min hjemby. På min arena. Jeg var ute med mine venninner. Jeg hadde ikke tenkt å feste med han, sier Andreassen.

Hun sier hun ikke har noen motiver for å stå frem

– Jeg har ingen politiske verv eller en maktkamp å føre. Jeg har ingen ting politisk å vinne. Det blir mer et spørsmål om verdier og hvordan samfunn vi vil ha. Alvoret i denne saken har gjort at jeg er villig til å kjempe denne kampen. Det er ikke riktig at mektige menn skal bruke sin makt og posisjon til å ta seg til rette og skyve unge kvinner vekk, sier hun.