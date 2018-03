Facebook-gruppen «Stopp ACER», som er opprettet som en protest mot EUs energibyråog norsk tilslutning, har passert 65.000 medlemmer.

Mandag planlegger gruppen en demonstrasjon foran Stortinget, skriver Jan Roos som er administrator i gruppen. Natt til onsdag hadde den over 65.000 medlemmer.

Hvor mange av dem som virkelig er sterkt imot Acer og hvor mange av medlemmene som er med kun for å følge debatten, vites ikke, skriver nettstedet enerWE , men påpeker at Acer, EUs tredje energipakke og Norges eventuelle tilslutning til dem skaper enormt engasjement.

Et digitalt opprop mot norsk deltakelse i Acer har fått over 19.000 underskrifter.

Den aktuelle energipakken viderefører samarbeidet på det energipolitiske feltet. Mange av dem som er imot at Norge skal bli med på også denne runden, mener vi gir fra oss kontrollen over et viktig politikkområde.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er blant dem som har advart mot konsekvensene av stå utenfor.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen, skrev han nylig i en epost til skeptikere i eget parti. Blant annet har rundt 100 Ap-ordførere bedt partiet si nei.