Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har etterlyst tolv personer de ikke lenger har kontroll på etter at IS-kalifatet falt.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter overfor VG at tolv personer for tiden er etterlyst for pågripelse. Ifølge avisens opplysninger er halvparten av disse kvinner.

– Dette er personer som har dratt fra Norge på ulike tidspunkt for å slutte seg til ISIL og bosette seg i «kalifatet». Det er også personer som har vært der lenge, og som i mange tilfeller har fått barn der, sier Bernsen. ISIL er betegnelsen sikkerhetstjenesten bruker på ekstremistgruppen Den islamske staten (IS).

Bernsen sier det er mye usikkerhet knyttet til hvor disse personene befinner seg.

– Bekymringen er at de skal komme til Europa eller Norge. Derfor har vi blant annet etablert et samarbeid med andre europeiske land i form av et senter i Nederland der informasjon utveksles, sier seniorrådgiveren.

IS har hatt en lang rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria de siste månedene. Gruppen har mistet storbyen Mosul i Irak og «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria.