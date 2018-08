Private aktører reklamerer med opptil 20 prosent avslag på pris for studenter som vil fikse på utseendet sitt, ifølge Universitas.

En gjennomgang i Universitas viser at klinikker flere steder i landet tilbyr rabatter til studenter som vil få sprøytet inn såkalt «fillers», som gir større lepper, eller fikset på utseendet andre steder.

Professor Jorunn Kaiander Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole er spesialist på blant annet spiseforstyrrelser og vektproblemer og mener tilbudet er forkastelig og hårreisende.

– Ekstremt press

– ⁠ Det å fikse på utseendet normaliseres og blir på denne måten satt i samme kategori som for eksempel fagbøker og PC til bruk i studiene, sier hun.

Borgen mener tilbudet er enda et bidrag i det ekstreme presset mange unge opplever om å kunne presentere et såkalt «perfekt» utseende.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Håkon Randgaard Mikalsen er også skeptisk.

–⁠ Vi vet jo at studenter som gruppe er spesielt utsatt for psykiske helseproblemer, sier han.

Legger på

Studentavisen har med fire eksempler i saken, og når de ringer dem opp for kommentar, legger to av klinikkene på når de hører hva forespørselen gjelder.

Ved én av klinikkene, Medisinsk hudklinikk i Hamar, sier de at klinikken ikke bare «behandler for å behandle», men at de «ser det på det estetiske i sin helhet».

Ved Novelaklinikken i Trondheim tilbys opptil 50 prosent studentrabatt, men etter at Universitas tar kontakt ønsker daglig leder ved klinikken, Kine Rønning, å fjerne reklamen.