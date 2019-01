Kjell Ingolf Ropstad er nå klar favoritt til å overta som ny leder for KrF. Hele elleve av 13 fylkeslag som hittil har bestemt seg, ønsker ham som ny leder.

I forrige uke sa både Rogaland, Telemark, Hedmark, Agder og Hordaland ja til å støtte Ropstads kandidatur.

Ifølge NRK har nå også fylkeslagene i Møre og Romsdal, Vestfold, Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane, Oslo og Oppland valgt å støtte Ropstad.

Det betyr at 11 av 16 fylkeslag ønsker ham som permanent leder i partiet etter Knut Arild Hareide.

Olaug Bollestad, som fungerer som leder fram til årsmøtet, har sagt at hun ikke ønsker å overta partiledervervet permanent, og en annen favoritt, Hans Olav Syversen, er også ute av dansen etter at han også har avkreftet at han er en aktuell kandidat. Tidligere har Nordland og Akershus fylkeslag gått inn for ham.

Syversen er nå blitt statssekretær ved Statsministerens kontor.

Fylkeslagene gir sine innspill inn til valgkomiteen og har frist til 1. februar. Leder i valgkomiteen, Solveig Ege Tengesdal, har tidligere understreket at komiteen legger stor vekt på innspillene fra fylkeslagene, selv om også andre hensyn skal ivaretas.

Buskerud, Trøndelag og Østfold KrF har ennå ikke bestemt seg.