Hun ble kidnappet, solgt og brukt som sexslave av IS. Da hun delte sin historie, ga Nadia Murad (24) yazidi-minoritetens krigs- og overgrepsofre et ansikt.

Yazidiene i Kocho i Nord-Irak ble angrepet av IS den 3. august 2014. Det selverklærte kalifatet ville utrydde den etniskreligiøse minoriteten. Omkring 3.100 ble drept – halvparten skutt, halshogd eller brent levende – de fleste menn og eldre kvinner, inkludert Murads foreldre og seks brødre.

6.800 yazidier ble kidnappet. Gutter ble sendt til rekrutteringsleire, jenter i stor grad til sexslaveri. De rundt 150 unge kvinnene fra landsbyen til Murad ble tatt til fange og sendt til Mosul. De ble utsatt for grove overgrep, brent med sigaretter, slått og brukt som sexslaver.

– Vi var flere hundre studenter med drømmer om en jobb og en fremtid. Men IS knuste drømmene våre. 3.500 kvinner og jenter holdes fortsatt i fangenskap, sa Murad da hun var i Norge i januar 2016.

Bønn til FN

Murad klarte etter flere forsøk å rømme fra IS i november 2014. Ett år senere fortalte hun FNs sikkerhetsråd sin historie om torturen, frykten og de grusomme overgrepene. Hun tryglet FN om å utslette IS.

Motet hennes fikk medlemmene til å bryte ut i spontan applaus, noe de sjelden gjør. Ifølge The Independent gråt FNs generalsekretær Ban Ki-moon da han hørte hennes historie, som gjorde ham trist og rørt på en gang:

– Nadia har så mye styrke, mot og verdighet. Med all rett krever hun en verden der alle barn får leve i fred.

I september 2016 ble Murad Goodwill-ambassadør for FN, det første overlevende offer som spesielt fikk oppgaven med å strekke ut en hånd og jobbe for verdigheten til andre overlevende etter menneskehandel. Hun har fortsatt arbeidet med å informere verden om overgrepene.

Sakharov-pris

SVs Audun Lysbakken var en av dem som nominerte Murad til Nobels fredspris 2016 etter hennes besøk i Norge.

– Vi trenger en fredspris mot voldtekt. Overgrep mot kvinner og barn er et strategisk og fryktelig våpen i flere kriger og konflikter i verden i dag, uttalte han.

Tre uker senere ble Murad i stedet hedret med EUs menneskerettighetspris – Sakharov – prisen – sammen med Lamiya Aji Bashar, som kommer fra samme landsby og har opplevd mye av det samme som Murad, men først klarte å rømme i april 2016. De to fikk prisen for å ha vist stort mot i møte med de grusomheter som IS har gjort mot yazidi-minoriteten i Irak og Syria.

– Denne anerkjennelsen av lidelsen til yazidi-kvinner og yazidi-folket er et klart budskap til terrorgruppen ISIS om at deres kriminelle umenneskelighet fordømmes, og at ofrene blir hedret i den frie verden, kommenterte Murad.

Til retten

Ett av Murads mål har vært å ta saken til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, noe menneskerettighetsadvokaten Amal Clooney ønsket å bidra til. Clooney representerer nå flere ofre for voldtekt og kidnapping gjennomført av IS. I september vedtok Sikkerhetsrådet i FN å etablere et granskningsutvalg som skal samle inn bevis for IS’ overgrep mot yazidi-folket i Irak.

– Det er et viktig skritt på veien mot rettferdighet at ofrene endelig skal få oppleve at sakene kommer for retten, uttalte Clooney til BBC. Men hun understreket at det fremdeles gjenstår mye før de når målet.

De blir i så fall de første som på vegne av yazidiene går til sak mot IS for folkemord, seksuelt misbruk, slaveri og menneskehandel.

Da hun var i Norge, fortalte Nadia Murad om hvorfor hun kjemper denne kampen:

– Livet ble stjålet fra meg, helt uten grunn. Jeg må si fra om dette, fortelle om forbrytelsene som ble begått. I dag er det oss, men i morgen kan det være andre kvinner et annet sted.

– Bare hvis jeg får oppleve at hele menneskeheten står sammen med meg, vil jeg få drømmene mine tilbake.