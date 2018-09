Lærere bruker ikke resultatene fra nasjonale prøver, og mange lærere opplever ikke at prøvene er nyttige for den enkelte elev.

– Vi ser at lærerne ikke vet hvordan de skal bruke veiledningene som foreligger knyttet til å kunne bruke resultatene til fordel for hver enkelt elev. Den pedagogiske nytteverdien av de nasjonale prøvene er slik fraværende, sier universitetslektor Ann Elisabeth Gunnulfsen ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Hun disputerte nylig sin doktorgrad om hvordan nasjonale prøver brukes på ungdomstrinnet, og har funnet at til tross for de store ressursene som hvert år legges i gjennomføringen av nasjonale prøver, brukes resultatet svært lite av lærerne.

– Mer symbolsk

Funnene har Gunnulfsen gjort gjennom intervjuer av rektorer ved fire ungdomsskoler og 60 timers observasjon og videoopptak fra ledermøter og teammøter ved to ungdomsskoler. I tillegg gjennomførte hun en spørreundersøkelse med 176 lærere fra den samme kommunen.

Gunnulfsens doktoravhandling konkluderer med at de nasjonale prøvene har blitt en mer symbolsk reaksjon på myndighetenes forventning om at prøvene skal bidra til økt kvalitet i skolen, enn en reell pedagogisk verdi.

– Nasjonale prøver kan således synes å ha blitt en parallell praksis, en begivenhet som skjer på høsten, men som ikke har direkte betydning for lærernes læringsarbeid i klasserommet resten av året, sier Gunnulfsen.

Høyre avviser

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, er uenig i konklusjonen.

– Heldigvis har vi flere andre forskningsprosjekt som viser at nasjonale prøver er et verdifullt verktøy for kommunene og skolene, og at lærere og rektorer i større grad enn før diskuterer resultatene med hverandre og samarbeider om å innføre nye tiltak i klasserommet, sier hun til NTB.

Tybring-Gjedde understreker at disse prøvene er også viktige for kommunen.

– Når kommunene vet hvilke skoler som har større utfordringer enn andre, kan de sette inn flere ressurser og gi ekstra oppfølging til de skolene som trenger det mest.

Nasjonale prøver har vært gjennomført hvert år siden 2007 og måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og lesing og regning på 9. trinn.