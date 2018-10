KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vil stramme inn på abortloven og får støtte av statsminister Erna Solberg.

– Jeg tror mange med meg reagerte da det ble klart at dagens abortlov gir rett til å abortere en tvilling, uten at det er noen medisinsk grunn for verken barnet eller moren. Høyre er åpne for å endre abortloven slik at vi ikke tillater tvillingabort av friske forstre og uten at det er helsemessig grunn for mor, skriver Erna Solberg i en SMS til BT.

Sorteringsssamfunn

Utsagnet kommer som et svar på utspillet fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i VG tidligere i dag. Der tok han til orde for å bruke abortloven som pressmiddel i de kommende regjeringsforhandlingene, og foreslår å fjerne muligheten til å ta tvillingabort, samt ta bort paragraf 2c i svangerskapsloven. Den åpner for abort etter tolvte uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

– I dagens lovverk er det gradering av menneskeverdet. Dersom fosteret har downs syndrom kan du ta abort frem til 18 uker, og i noen tilfeller frem til levedyktig alder. Da er det barns egenskaper som avgjør. Indirekte sier en at barn med downs har mindre verdi enn andre, sier Ropstad.

Statsminister Erna Solberg skriver til BT at hun ikke er avvisende til å gjøre endringer på abortlovens paragraf 2C, men at det forutsetter at en gjør andre endringer slik at:

Kvinnene får abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig.

Nemndene får legge større vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon hvis hun får ansvar for barn med ekstra utfordringer.

Bioteknologi

I tillegg til begrensningene i abortloven ønsker KrF-nestleder Ropstad å stoppe en liberalisering av bioteknologiloven. Sentralt her står et fortsatt forbud mot eggdonasjon.

– KrF er nå i en historisk posisjon til å bestemme hvilke side Norge skal ta. Vi må bruke den posisjonen til å få gjennomslag for det som er viktigst, sier Ropstad og sender deretter et spark til venstresiden i partiet.

– Vi kan gjerne dulle om solidaritet, men det er ikke noen tvil om at det er noen saker som gjør det krevende å samarbeide med Ap. Ta for eksempel kampen om reservasjonsrett til leger. Erna Solberg sto opp for denne retten, mens Ap gjorde det til en rein abortdebatt, sier Ropstad, som i motsetning til Hareide vil at KrF skal gå i regjering med Frp.

Vil ikke blande seg

Tidligere i dag varslet påtroppende AUF-leder Ina Libak (29) bråk dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for å forhandle om abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger med Kristelig Folkeparti.

Blant de øvrige politikerne på rødgrønn side er svarene langt mer forsiktige.

– Vi ønsker ikke å blande oss inn i KrFs interne partiprosess ved å forskuttere eventuelle regjeringsforhandlinger, skriver Anniken Huittfeld, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, i en SMS til BT.

Fra Senterpartiets medieavdeling får vi beskjed om at partileder Trygve Slagsvold Vedum sitter opptatt i møter utover ettermiddagen og kvelden og at han derfor ikke er tilgjengelig.

Mens SVs nestleder Kirsti Bergstø svarer i en tekstmelding at SVs standpunkt om abort er kjent, «og utover det har vi sagt at vi ikke skal blande oss i KrFs interne debatt om veivalg, og det spillet som pågår akkurat nå».

Blant de øvrige politikerne på rødgrønn side er svarene langt mer forsiktige.

– Vi ønsker ikke å blande oss inn i KrFs interne partiprosess ved å forskuttere eventuelle regjeringsforhandlinger, skriver Anniken Huittfeld, leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, i en SMS til BT.

Fra Senterpartiets medieavdeling får vi beskjed om at partileder Trygve Slagsvold Vedum sitter opptatt i møter utover ettermiddagen og kvelden og at han derfor ikke er tilgjengelig.

Mens SVs nestleder Kirsti Bergstø svarer i en tekstmelding at SVs standpunkt om abort er kjent, «og utover det har vi sagt at vi ikke skal blande oss i KrFs interne debatt om veivalg, og det spillet som pågår akkurat nå».

– Fornærmet

Den eneste som ønsker å la seg intervjue om saken av BT er Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe. Hun reagerer først og fremst på Ropstads påstand om at KrF har mest å hente på høyresiden når det kommer til bioteknologilov.

– På bioteknologifeltet så satt de rødgrønne åtte år i regjering uten at det skjedde noen liberalisering på dette feltet. Det skyldes Senterpartiets innsats, og er noe jeg er stolt over at vi fikk til. Jeg blir derfor fornærmet når Ropstad hevder KrF vil få mest gjennom på borgerlig side, sier Toppe.

– På bioteknologimråder oppfatter jeg dessuten SV som mer verdibasert enn Frp og Venstre. Venstre har vedtak om surrogati, mens Frp er jo nesten verre enn Ap.

– Men på borgerlig side vil jo KrF få flertallet – og dermed ha lettere for å banke gjennom sine særstandpunkter?

– Jeg hadde kvidd meg mer for å forhandle med Venstre og Frp enn SV i disse spørsmålene her, sier Toppe.