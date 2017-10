I helgen gikk det to relativt store steinsprang fra Veslemannen. Natt til mandag ble det igjen registrert stor aktivitet og flere steinsprang i fjellpartiet.

Søndag økte bevegelsene i fjellpartiet Veslemannen til den største hastigheten som er målt. Tross kaldt vær, ble det i den mest aktive delen av fjellpartiet i Møre og Romsdal registrert bevegelser i en hastighet som tilsvarer 36 centimeter per døgn, opplyste Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en rapport søndag kveld.

Mandag morgen melder NVE at hastighetene i fjellpartiet økte utover søndagen og har vedvart hele natten. Bevegelsene i øvre deler varierer mye, men ligger på en hastighet som tilsvarer 25 til 35 cm i døgnet.

NVE melder at det har gått mange steinsprang i området natt til mandag og mandag morgen. Ifølge NRK gikk det klokken 2.40 natt til mandag et steinsprang som varte i ett til to minutter.

Brigt Samdal i NVE sier til kanalen at bevegelsene betyr det at det er større sannsynlighet for at det vil gå et ras.

– Et ras bør helst skje før onsdag, for det blir kaldere utover i uka, sier han til NRK.

5. oktober ble farenivået på Mannen hevet til rødt, og beboere i fire husstander ble evakuert. NVE forsøkte da å fremprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekken, uten å lykkes. Beboerne fikk returnere 8. oktober.

Søndag ble farenivået på nytt hevet fra oransje til rødt, og beboerne måtte nok en gang evakuere.