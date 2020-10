Tre personer siktet for drap i Kristiansand

– Etterforskningen har ført til at tre personer er pågrepet. Én ble pågrepet i går, og to ble pågrepet i dag. Alle tre er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på en pressekonferanse i Kristiansand tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB