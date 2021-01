Kong Harald: – Dette er helt forferdelig

Kongeparet var tydelig preget da de møtte pressen under besøket til skredrammede Gjerdrum søndag formiddag.

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte Gjerdrum Kulturhus i forbindelse med jordraset i Ask i Gjerdrum Foto: Lise Åserud / NTB

2021-01

– Vi har hatt en bevegende dag bak oss, sa kong Harald til pressen etter å ha møtt evakuerte, pårørende og redningsmannskaper i Gjerdrum søndag.

Der var det en tydelig preget konge som innledet pressekonferansen.

– Jeg har problemer med å finne ting å si, for dette er helt forferdelig, sa kong Harald.

Også dronning Sonja var tydelig preget.

– Vi kan takke og si at vi er veldig rørt da vi fikk se alle faklene, og alle menneskene som sto der og ønsket oss velkommen, sa hun.

Roste nødetatene

Dronningen snakket om innbyggernes hjertevarme, og roste også nødetatene.

– Vi har fått et godt innblikk i det arbeidet nødetatene har gjort. Det er dyktige mennesker og godt samhold, sa hun.

Kongeparet sier at de har hørt rystende fortellinger, og at flere har sagt til dem at de er takknemlige for å ha livet i behold.

Kongeparet og kronprinsen var tidligere søndag på plass i Gjerdrum kulturhus der de møter mannskapene som jobber med redningsaksjonen.

Litt før klokken 11 ankom kongeparet og kronprinsen skredrammede Gjerdrum.

Der blir de orientert om hvordan redningsmannskapene jobber med å lete etter overlevende i rasområdet.

Senere drar kongeparet videre til Olavsgård hotell og kronprinsen til Clarion Gardermoen.

Fem savnet

På begge disse hotellene vil de møte både pårørende og evakuerte. De vil også møte representanter fra Gjerdrum kommune, samt nødetatene som bidrar i den omfattende redningsaksjonen.

Totalt er fem av de ti som ikke er gjort rede for etter skredet som gikk onsdag morgen funnet omkommet.

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøker Gjerdrum kirke i forbindelse med jordraset i Ask i Gjerdrum. Foto: Lise Åserud / NTB

I Gjerdrum kirke hilste kongen, dronningen og kronprinsen på biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme. Deretter tente de lys for å minnes ofrene etter skredet onsdag.

– Forferdelig hendelse

I sin nyttårstale sendte Kong Harald en varm hilsen til de berørte etter skredulykken.

– Den forferdelige hendelsen gjør dypt inntrykk på oss alle. Jeg føler med dere som går inn i det nye året med sorg og uvisshet, sa kongen.

Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon tenner lys i Gjerdrum kirke for å minnes ofrene etter jordraset i Ask. Foto: Lise Åserud / NTB

3. januar 2021