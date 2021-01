Frp frykter kraftig økt bensinpris

Bilorganisasjoner beregner at regjeringens nye klimaplan kan presse pumpeprisen kraftig opp. Frp er bekymret.

Pumpeprisen kan øke med over 4 kroner etter moms hvis CO2-avgiften økes til 2.000 kroner per tonn, viser beregninger som bilorganisasjoner har gjort. Foto: Lise Åserud / NTB

Ifølge Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud er det MDG-toner regjeringen nå kommer med.

– Dette er usosialt og rammer de som er avhengige av bilen, og som ikke kan eller vil kjøpe seg en elbil i tida framover, sier han.

Hoksrud varsler motstand fra Fremskrittspartiets side når forslaget kommer til Stortinget.

Over 4 kroner

Hoksrud viser til beregninger fra Amcar, en organisasjon for bilentusiaster i Norge.

Bakteppet er den nye klimaplanen for 2021–2030, der regjeringen går inn for å øke CO2-avgiften til 2.000 kroner per tonn, mot rundt 590 kroner i dag.

En slik økning i CO2-avgiften vil ifølge Amcar påvirke pumpeprisen direkte og gi en økning på cirka 4,10 kroner per liter for bensin og 4,70 kroner per liter for diesel når merverdiavgift er inkludert.

Norges Automobil-Forbund (NAF) har kommet fram til lignende tall og går i Nettavisen hardt ut mot planene.

– Det er et usosialt forslag som NAF selvsagt ikke vil støtte, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste til Nettavisen.

Uavklart om veibruksavgift

Et uavklart spørsmål i klimaplanen er hva som skal skje med veibruksavgiften.

De siste årene har regjeringen kompensert for økt CO2-avgift gjennom en reduksjon i veibruksavgiften. Men regjeringen har ikke tatt stilling til om dette skal fortsette.

I klimameldingen påpekes det samtidig at reduksjonen i utslipp av klimagasser isolert sett vil bli rundt 3 millioner tonn lavere hvis økt CO2-avgift kompenseres gjennom redusert veibruksavgift, enn hvis denne kompensasjonen droppes.

Frp har vært en pådriver for at slik kompensasjon skal skje, påpeker Hoksrud.

– Jeg ville ikke veddet mye på at dette blir regjeringens linje framover. Det jeg imidlertid kan vedde mye på, er at Frp ikke kommer til å støtte en massiv økning i avgiften på bensin og diesel, sier han.