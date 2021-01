Én person funnet omkommet i skredområdet

Redningsmannskapene vil for første gang sende inn bakkemannskaper i skredområdet fredag.

Publisert Publisert I dag 07:52

Siste: Fredag er det gjort funn av en person i rasområdet. Personen er bekreftet omkommet, opplyser politiet under fredagens pressekonferanse.

Fredag formiddag har ti personer status som savnet, vel to døgn etter at det voldsomme skredet startet.

Det er fremdeles ikke gjort funn av mennesker i skredområdet. I 14-tiden skriver VG at en luftambulanse er på vei inn i området.

Det er uklart hvilken betydning dette har.

Innsatsleder Roy Alkvist sier at de har jobbet hardt med redningsaksjonen i løpet av natten.

– Og jeg understreket at det fremdeles er det. Vi har hatt overflyginger i løpet av natten, uten funn, sier innsatslederen fredag formiddag.

Bakkemannskap gjør seg fredag formiddag klare for å ta seg inn i rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vil ta seg inn i hus

Han opplyser at de har overvåket den røde sonen i løpet av natten, og at det er lagt planer for at redningsmannskaper kan gå inn i skredområdet fredag formiddag.

– Vi ønsker å gå inn i nedre del, for å sjekke og se om man kan ta seg inn i hus som ligger der. Dette er en risikabel operasjon, og det gjøres på bakgrunn av analyse fra NVE og bistand fra forsvaret og det svenske USAR-mannskapet, sier Alkvist.

De svenske redningsmannskapene har spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder, og skal bidra med å undersøke hus nede i den røde sonen. Alkvist opplyser at de kommer til å holde på så lenge som mulig.

– Bygningsmassen er såpass intakt her. Vi ser vi kan gå inn med en brolegger, som er et kjøretøy med en stålbro redningspersonell kan bevege seg på. Vi ser at vi dermed kan nå deler av bygningsmassene som det er mulig å ta seg inn i.

– Har dere håp om å finne overlevende?

– Ja, dette er fortsatt en redningsaksjon. Så vi har håp om det, svarer han.

Klokken 12 opplyser politiet at redningsmannskapene nå er nede på skredområdet.

– Vi er nede med mannskaper fra Usar, og vi har også politihunder inne, samt støtteapparat for å kunne få folk fort ut dersom nødvendig, sier innsatsleder Roy Alkvist i politiet.

De har lagt ned styrofoam-plater som dominobrikker nede i skredområdet, for å kunne bevege seg der nede, opplyser han.

Operasjonen startet ved 11.30-tiden fredag formiddag. Det er ennå ikke gjort noen funn.

Deler av dette bygget raste ned i skredgropen torsdag ettermiddag. Det er stadig fare for nye ras, ifølge NVE. Foto: Jil Yngland

Gått flere mindre ras

Torsdag tok redningsmannskaper seg ned i skredområdet for første gang etter at risikorapporter pekte på at det var forsvarlig. Det resulterte imidlertid ikke i noen funn.

Fredag skal de altså gjøre et nytt forsøk et annet sted i skredområdet.Gjennom hele natten har det blitt kjørt inn grus og stein for å kunne stabilisere veien inn til skredområdet.

– Det er et av de bedre områdene når det gjelder stabilitet, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE på en pressebrifing fredag formiddag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste at det har gått flere mindre ras i rasområdet natt til første nyttårsdag.

– Det er viktig å melde at vi ved hjelp av dronebilder i natt ser at det er gått nye avskallinger i skredgropen. Det er fortsatt en ustabil situasjon i skredgropen som må overvåkes nøye, sier Hofshagen.

Hun sier det er ansett som forsvarlig å gjennomføre forsiktige undersøkelser på bakkenivå i skredområdet fredag. Men det er fortsatt fare for nye skred, påpeker Hofshagen.

Politiet varslet tidlig fredag morgen at søkene på bakken vil være konsentrert i de områdene der det er størst sannsynlighet for å finne folk i live.

Oversiktsbilder av skredet tatt fra helikopter av NGI. Foto: NGI

Har funnet hunder i rasområdet

Sent torsdag kveld ble en av hundene som har vært savnet etter skredet funnet i god behold.

– Hunden er i god behold og er gjenforent med eieren, som ikke er blant de savnede, forteller Knutsen.

Hunden ble funnet klokken 22.43 torsdag kveld. Dagbladet, som først meldte om funnet, skriver at hunden kom til rette ved hjelp av varmesøkende kamera. Hunden ble reddet opp fra rasområdet med redningshelikopter.

Dette er den andre hunden som er reddet ut av området i god behold. Tidligere på nyttårsaften ble dalmatineren Zajka reddet.

Fredag er fremdeles ti personer savnet etter skredet i Gjerdrum. Det snør tett i området. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Et krevende år

– Vi våknet opp til første nyttårsdag, og går i gang med et nytt krevende år. Vi vil fortsette arbeidet med de evakuerte etter råd fra politiet og NVE. Noen kan snart flytte tilbake, mens for andre vil det ta lenger tid, sier ordfører Anders Østensen.

Infrastrukturen til den lille kommunen er hardt rammet av skredulykken. Veier er stengt, og både et sykehjem og en barnehage rett ved skredkanten er nå umulig å bruke.

– Nå skal NVE intensivere undersøkelsene i skoleområdet, så vi håper vi etter hvert kan si noe om tidsperspektivet for skolene. Det blir nok hjemmeskole den første uka, sier ordføreren på fredagens pressebrifing.

Neste oppdatering fra politiet er ventet i 12-tiden fredag.