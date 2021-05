Følg Frps landsmøte

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen holder tale på Frps landsmøte lørdag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Siv Jensen er stolt over alt hun har fått til som partileder for Fremskrittspartiet. Men kampen er langt fra over, advarer hun sine partifeller.

– Behovet for et sterkt Fremskrittsparti er stort, og kampen må kjempes hver eneste dag, sa Jensen da hun for aller siste gang hilste et landsmøte som partileder lørdag.

I talen listet hun opp alle Frps seire gjennom hennes 15 år som partileder, derav seks og et halvt år i regjering.

– Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet har kjempet og fått gjennomslag for flere omsorgsdager for foreldre, for større kompensasjon til bedriftene og utsettelse av skatter og avgifter, sa hun.