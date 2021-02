Frp-leder Siv Jensen trekker seg

Siv Jensen bekrefter på en pressekonferanse at hun går av som partileder i Fremskrittspartiet etter 15 år i posten.

Ole Løkkevik

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Dette valget har ikke vært lett, men jeg er overbevist om at det er et riktig valg, sier Jensen på pressekonferansen på Stortinget torsdag ettermiddag. Pressekonferansen ble innkalt på mindre enn en times varsel.

Jensen sier hun har «kvernet» på beslutningen om å trekke seg lenge, og avviser at partiets dårlige meningsmålinger er grunnen til avgangen.

– Egentlig våknet kampviljen igjen med dagens dårlige målinger. Det er overhodet ikke årsaken til min beslutning, sier hun.

Les også Erna Solberg om Jensen-avgang: – Vemodig

Siv Jensen overtok for Carl I. Hagen som partileder i 2006. I 2013 tok hun Frp inn i regjering for første gang. Foto: Berit Roald / NTB

Peker på Sylvi Listhaug

Videre på pressekonferansen sier Jensen at hun håper partiet velger Sylvi Listhaug som ny leder for partiet.

– Det er ikke min jobb å peke på etterfølgeren, men jeg har tillatt meg å komme med mine anbefalinger til landsstyret fordi jeg er overbevist om at det er best nå. Partiet trenger stø kurs, et lag med både bredde og tyngde. Jeg håper derfor partiet velger Sylvi Listhaug som sin neste partileder, sier Jensen.

Hun sier videre at hun håper partiet velger Ketil Solvik-Olsen som partiets nestleder. Fredag klokken 10 vil det være en pressekonferanse med både Listhaug og Solvik-Olsen.

Jensen har sittet på Stortinget for Oslo siden 1997. Hun overtok for Carl I. Hagen som partileder i 2006. I 2013 tok hun Frp inn i regjering for første gang, satt som finansminister fra 2013 til 2020, og tok partiet ut i opposisjon igjen i januar 2020.

Les også Støre: – Lett å anerkjenne Siv Jensens innsats

Siv Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder og at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder. Her er de to avbildet i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB (arkiv)

Mer tid til familien

Meldingen slo ned som en bombe i det politiske Norge torsdag. Fremskritts­partiet innkalte til pressekonferanse på mindre enn en times varsel.

– Jeg har gradvis kommet frem til erkjennelsen av at jeg vil være mer tante-Siv, søster-Siv, og jeg vil bruke mer tid med mamma. Ikke bare være Frp-Siv, sier Jensen i en pressemelding fra Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet har slitt på målingene de siste månedene, men Jensen sier det kun har gitt henne motivasjon til å fortsette. Hun peker istedenfor på den altoppslukende livsstilen som en grunn til å gi seg.

– Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen, sier Jensen.

Fakta Fakta om Siv Jensen Siv Jensen har vært partileder siden 6. mai 2006.

Hun har vært stortingsrepresentant for Frp i Oslo siden 1997, og var vararepresentant fra 1993.

Jensen var finansminister i perioden 16. oktober 2013 til 24. januar 2020.

Fra 20. januar 2020 ble hun parlamentarisk leder i Frp, etter at partiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet med Høyre, Venstre og KrF.

Siv Jensen er 51 år gammel og utdannet samfunnsøkonom. Kilde: Stortinget, Wikipedia Les mer