Anders Minge De fant hverandre på Tinder. Etter første date, hadde allerede Jack bestemt seg: – Trenger hun en frisk nyre, skal hun få en av meg.

Kroppen hennes hadde allerede støtt fra seg to nyrer. Så møtte hun mannen i sitt liv.

– Takknemlighetsgjelden er den verste.

– Du må ikke tenke slik. Jeg er stolt over at jeg kunne bidra, sier Jack MacGowan og stryker Siri Horsrud over skulderen.

Kreftene er på god vei tilbake. Kroppen hennes har tatt vel imot kjærestens nyre. Nå må hun bare få hodet til å stole på og akseptere at mannen i hennes liv – de møttes i 2013 – ikke angrer et eneste sekund.