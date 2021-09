HVL-professor skal lede utvalg om Norsk Narkotikapolitiforening-bråket

Justisdepartementet har nedsatt et utvalg som skal vurdere om politifolk har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til Norsk Narkotikapolitiforening.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Dette gjør vi for å sikre befolkningens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Det er fra flere hold blitt stilt spørsmål ved Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet. Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på om de ansatte har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF.

Utvalget skal ledes av professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet.

– Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Vi imøteser en grundig rapport som vil bidra med viktig kunnskap og læringspunkter, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.