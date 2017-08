Arbeiderpartiets dårlige oppslutning er tema i BTs politiske podkast 36,9.

Høyre er klart større enn Ap i en helt fersk hordalandsmåling utført av Respons for Bergens Tidende. Det betyr blant annet at de borgerlige partiene beholder sin klare mandatledelse (9–6) fra stortingsvalget for fire år siden.

Ap får fire mandater, noe som er minst ett under forventet. I denne utgaven av BTs politiske podkast 36,9 diskuterer vi Arbeiderpartiets nedtur lokalt og nasjonalt. Støres parti har i august har de et snittresultat på de nasjonale målingene på 29,6 prosent, som er 1,2 prosentpoeng svakere enn ved valget for fire år siden.

Hør på podkasten ved å trykke på spilleren under.