KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men Krf-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen.

Etter samtaler mellom de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartiene på Stortinget onsdag kom statsminister Erna Solberg ut og ga beskjed om at KrF ikke kommer til å delta i de videre regjeringssamtalene.

– KrF er tydelige på at de ikke ønsker å gå inn i samtaler om et regjeringsgrunnlag, sa Solberg.

Regjeringspartiene fortsetter med samtaler med Venstre hvor det blant annet blir diskutert å ta inn Venstre i regjeringen. Krf-leder Knut Arild Hareide understreker imidlertid at partiet er åpne for å støtte en ny regjering.

– Vi konstaterer at vårt regjeringsalternativ ikke lyktes. Vi ønsker å samarbeide konstruktivt og godt, sa han etter møtet.

Statsministeren sier til VG at de har hatt et konstruktivt møte og har blitt enige om at de skal samarbeide om konstitueringen til Stortinget.

– Men regjeringen som sitter kommer til å sitte, sier Solberg, som legger til at de vil komme frem til et budsjett denne høsten.

Solberg sier at hun ser gode muligheter for å fortsette som statsminister, selv om de tre partiene som nå fortsetter samtalene ikke har flertall på Stortinget alene.

– Vi er enige om at vi skal samarbeide om budsjettet og fortsette samtalene om politikk, sier hun.