Jonas Gahr Støre utelukker ikke en ren Ap-regjering etter valget. Hos alliansepartner Senterpartiet tas Ap-lederens høyttenkning med stor ro.

– Vi ønsker oss en regjering som er basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Så får andre partier gjøre sine valg, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Det var under en utspørring i NRKs Politisk kvarter torsdag morgen at Støre slo fast at det kan bli aktuelt med en ren Ap-regjering under bestemte forutsetninger.

– Utelukker du en ren Arbeiderparti-regjering, spurte programleder Bjørn Myklebust i en spørsmålsrunde hvor Jonas Gahr Støre ble bedt om å svare så kort som mulig.

– Nei, svarte Støre, men understreket at han mener at «løsningen blir bedre om vi er flere partier».

– Men situasjonen kan oppstå, der Arbeiderpartiet kan gjøre det. Og da kan jeg love deg at vi er klare for det. Vi har folkene og vi har politikken, sa han.

Uklart bilde

Arbeiderpartiets foretrukne alternativ, slik stemmefordelingen ligger an til å bli basert på meningsmålinger, er et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og muligens SV. Men Ap kan bli avhengig av parlamentarisk støtte fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Støre var helt klar på at verken Rødt eller MDG vil få plass rundt bordet der det forhandles om regjeringsmakt.

– Vi går ikke i regjering med MDG og Rødt, men vi skal få til et flertall som gjennomfører flertallspolitikk i Stortinget, sa han.

– Det viktigste er at vi samles om felles prosjekter. Mindre forskjeller, høy tillit, skaffe jobber og å investere i skolen er prosjekter som disse partiene deler, sa Støre.

Vil ikke gå av

Meningsmålingene har vært dyster lesning for Arbeiderpartiet den siste tiden. I november og desember i fjor lå partiet over 36 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene. I august falt Ap for første gang under 30 prosent.

Snittet fra målingene den siste uka er euken dystrere. Ifølge Poll of polls er tallet 26,9 prosent, nøyaktig 10 prosentpoeng under 36,9 prosent, det berømte valgresultatet fra 1993. I valg har ikke Ap hatt en oppslutning under 30 prosent siden valget i 1924, for snaut 100 år siden.

– Vi kommer til å gjøre et bedre resultat, det er jeg ganske sikker på. Jeg føler det på meg, sa Støre da han gjestet Politisk kvarter.

I torsdagens Aftenposten svarer han kontant på spørsmålet om han vil fortsette som partileder, selv med et valgresultat i nærheten av målingene de siste dagene:

– Det er to bokstaver i det svaret: Ja.