Uten et ord marsjerte den høyreekstreme gruppen som kaller seg «Den nordiske motstandsbevegelsen» midt i Kristiansand sentrum.

- Vi kommer for å vise vårt syn og dele ut flygeblad, sier den norske talsmannen Håkon Forvald til Fædrelandsvennen.

På grunn av den økte sikkerheten i Østfold valgte den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) å demonstrere i Kristiansand i stedet.

De skulle egentlig ha demonstert i Fredrikstad lørdag, men fikk ikke lov av politiet. Dermed satte de seg i bilene og kjørte til Kristiansand.

Mellom 50 og 60 nynazister møtte opp i sentrum av Kristiansand midt på dagen lørdag med sine grønne og hvite flagg, midt blant barn og voksne i sørlandsbyens gågate.

Til slutt spredte personene seg og begynte å dele ut flygeblader.

Flygeblad

Det var to ulike flygeblad. På den ene stod det «Knus homolobbyen». Her tas det til ordet for å stanse «kreftene som direkte eller indirekte fører fram homobevegelsens ideer».

Og på det andre flygebladet var overskriften «Ta tilbake makten fra globalistene». Som later til å være et opprop mot at det finnes et fåtall personer som styrer verden.

– Vi ønsker å slå sammen Norge, Sverge, Danmark og Island til en union, kunne svensken Per Sjögren meddele oss.

Ikke søkt tillatelse

Stabssjef i politiet, Bård Austad sier at det ikke var søkt om tillatelse for demonstrasjonen.

– Det er en demonstrasjon som det ikke er søkt løyve til, så vi holder et øye med dem og forsøker etter hvert å stoppe demonstrasjonen. Så får vi vurdere i etterkant om dette skal avstedkomme noen reaksjoner, sier han.

Han forteller at de vil forsøke å gå i dialog med gruppen, men vil ikke si noe om samarbeidsviljen til nå.

Jarle R. Martinsen

Da gruppen marsjerte gjennom Markens, var det politi både foran, bak og på siden. Austad forklarer at de har valgt å ikke gripe inn i demonstrasjonen fra start, etter en helhetsvurdering. Blant annet farene for at situasjonen kan eskalere.

Jarle R. Martinsen

– En ulovlig demonstrasjon i seg selv er ikke farlig, og det er ting som tyder på at dette løser seg snart. Vi vil ikke være parten som gjør at dette eskalerer, sier Austad.

Grupperingen hadde varslet en demonstrasjon i Østfold lørdag, men Austad fikk et tips fra politikilder om at de kunne være på vei sørover.

Han har ingen formening om hvorfor de kom til akkurat Kristiansand.