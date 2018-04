Tre personer mistet livet i en brann i en campingvogn på Sokn Camping i Rennesøy kommune i Rogaland tidlig lørdag morgen.

– Vi har en formening om hvem de tre omkomne er, men det er for tidlig å gå ut og bekrefte det på grunn av at vi ikke har sikker identitet, sier etterforskningsleder Per Gunnar Kvame i Sørvest politidistrikt til NTB.

Kommunens kriseteam arbeidet på stedet utover formiddagen for å ivareta campinggjestene. Det er flere kriseteam i aktivitet i regionen lørdag. Beboere ble evakuert til en nærliggende restaurant, skriver Stavanger Aftenblad.

I 11-tiden var politiet fortsatt på stedet med kriminalteknikere og annet personell som hovedsakelig avhører vitner.

– Vi vet ikke hvor brannen startet. Det har heller ikke vitner gitt oss noen gode opplysninger om. Vi håper de kriminaltekniske undersøkelsene skal gi oss et svar på det, sier Kvarme.

Helt utbrent

Han betegner campingvognene der de tre omkomne ble funnet som helt utbrent.

– Det vil ta noe tid å få brakt identiteten på det rene, sier etterforskningslederen som regner med at politiet kan si noe mer om det en gang ut i neste uke.

– Det var en kraftig brann, så andre campingvogner kan også være brannskadd. Men det er ikke meldt om andre personskader, sier Kvarme.

Politiet fikk melding om brannen klokka 5.24. Campingvognen var overtent da nødetatene kom til stedet. Campingplassen ligger på øya Sokn rett nord for Stavanger.

Ble evakuert

Campingplassen måtte evakueres da brannen spredde seg til flere campingvogner.

– Vi fikk melding om en brann i en campingvogn. Brannen spredte seg videre, sa operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 6 lørdag morgen.

Operasjonslederen sa da at det først var sterk vind i området, men ettersom den avtok, reddet det trolig campingplassen og gjestene. Flere av campingvognene ble da oppgitt å være skadd.

Brannvesenet meldte klokka 6.15 at ilden på campingplassen var slukket.

– Da vi ankom var det full overtenning i en campingvogn, sier vaktleder John Helle i Rogaland brann og redning til Stavanger Aftenblad.