Flere kilder sier til VG at næringsminister Monica Mæland (H) uttrykte misnøye med sin egen regjerings håndtering av tidligere SSB-direktør Christine Meyer.

Ifølge avisen deltok ministeren på en middag i forbindelse med åpningen av Media City i Bergen da dramaet rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) pågikk som verst.

Satt i byrådet sammen

Samme dag informerte finansminister Siv Jensen (Frp) Meyer om at hun ikke lenger hadde tillit til henne og ønsket at hun skulle gå av, skriver VG. Klokken 17 kom meldingen om at SSB-sjefen gikk av.

Næringsministeren, som kjenner Meyer fra tiden deres i byrådet i Bergen i perioden 2007 til 2011, opplyste da at hun hadde meldt seg inhabil i saken på grunn av vennskapet.

– Da Mæland fikk høre om nyheten ble hun tydelig overrasket og irritert. Det var tydelig at hun tok avstand fra det som skjedde, sier en kilde til avisen.

Kjenner seg ikke igjen

«Hun gjør bare det som var hennes oppdrag, å omstille SSB», skal Mæland ha sagt.

Til VG sier Mæland at hun ikke kjenner seg igjen i fremstillingen av samtalen:

– Jeg har gitt uttrykk for empati med den vanskelige situasjonen Christine Meyer var i på dette tidspunktet. Det er en menneskelig reaksjon når det er snakk om en venn.

Statsråden understreker at dersom det ble oppfattet som kritikk av regjeringen, er dette en misforståelse.