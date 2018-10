MØTTES: Storbritannias statsminister Theresa May (til høyre) og Norges statsminister Erna Solberg under tirsdagens pressekonferanse. FOTO: Heiko Junge, NTB scanpix

May: – Storbritannia forlater EU, ikke Europa

Den britiske statsministeren Theresa May understreket under et møte i Oslo at hun ønsker en god bilateral avtale med Norge etter brexit.