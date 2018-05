Etter å ha vært på skjermen i 15 år, ble Thommas Numme og Harald Rønneberg hedret med Gullrutens gjeveste pris.

Duoen har sin siste «Senkveld»-sending fredag 11. mai. Da har de vært på skjermen i 15 år. Sent lørdag kveld ble de hedret i Grieghallen med den gjeveste prisen.

Prisutdeler var statsminister Erna Solberg.

– Kjære Thomas og Harald, jeg vet jeg står med et samlet Norge i ryggen når jeg takker dere for en helt fantastisk karriere så langt, og vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sa Solberg.

Det var to rørte programledere som mottok prisen.

– Vi er jo altfor unge til å få denne! Betyr dette at vi er ferdig? sa Rønneberg.

– Denne så vi ikke komme, repliserte Numme.

– Holmenkollen og nakenyoga

– Årets hedersprisvinner har hatt en karriere i norsk TV-bransje som vi nesten ikke har sett maken til. Jeg har personlig hatt stor glede av å samle familien foran skjermen, sammen med millioner av nordmenn opp gjennom årene, for å bli bedre kjent med alt fra idrettsstjerner, internasjonale idoler, politikere, skuespillere og mange, mange flere, sa Solberg på scenen.

– Inkluderende væremåte og leken stil har vært en suksessformel som har fått gjester til å åpne opp, slappe av, le og kose seg. Som seer har vi sittet ytterst på kanten av sofaen mens en av dem har satt utfor kanten av Holmenkollen og vi har holdt puten klar når de har kledd av seg for å prøve seg som aktmodeller eller på nakenyoga. De her to har virkelig ofret seg for å skape god tv-underholdning, roste hun.

Lang karriere

Etter 435 programmer på kanalen gjennom 30 sesonger skal duoen holde sin siste sending førstkommende fredag.

I 2006 og 2007 vant Numme og Rønneberg vant prisen årets TV-navn. I 2010 ble «Senkveld» kåret til beste underholdningsprogram. Rønneberg har også vunnet Gullruten to ganger tidligere: Beste mannlige programleder (2006) og publikumsprisen (2004).

