MILJØ-REFS: Påtroppende klima- og miljøminister Ola Elvestuen blir møtt med anklager om at partiet har solgt seg billig for å komme i regjering. Foranledningen er at Venstre ikke klarte å stanse sjødeponiet i Førdefjorden. Bildet er fra onsdagens pressekonfernase der statsminister Erna Solberg presenterte de nye statsrådene. FOTO: Lise Åserud, NTB scanpix