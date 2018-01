Torsdag morgen kan du kan verken kjøre over Vidda, Haukelifjell eller Hemsedalsfjellet. Men det skal bli bedre i løpet av dagen.

Det er stor og betydelig snøskredfare, melder Varsom.no.

For torsdag er det rød faregrad, nivå fire (stor fare), for Voss og Hardanger. For Indre Fjordane og Indre Sogn er rasfaren satt til nivå tre.

– På Haukeli skal de opp og sjekke snøraset når det blir lyst torsdag. Så tas det en vurdering av når veien kan åpnes igjen. Det må uansett ryddes først, sier trafikkoperatør Marianne Hove ved VTS Vest.

– Sterk vind

På Hardangervidda og Hemsedalsfjellet har brøytemannskapene store utfordringer på grunn av sterk vind og store nedbørsmengder i form av snø, forteller hun.

Statens vegvesens webkamera

– Men vinden skal roe seg på alle fjellovergangene utover ettermiddagen og kvelden, så det ser ikke så verst ut fremover. Jeg antar alle overgangene vil åpne i dag.

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt på grunn av uvær. Det dreier seg om:

Riksvei 7 over Hardangervidda

E134 over Haukelifjell

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet

Fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal

Riksvei 13 over Vikafjellet

Riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli

Fylkesvei 40 over Dagalifjell

Litt før klokken 08 meldes om et snøras som dekker hele veien mellom Sørheim og Feigefossen på fv 331 i Luster i Sogn og Fjordane. «Entrpenør er på veg», skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er delvis stengt

Normalt rush, nattoget forsinket

I tillegg melder Vegtrafikksentralen klokken 05.30 at det over E16 Filefjell er kolonnekjøring for alle kjøretøy. Også dette skyldes uvær.

Rundt klokken 07 ble det også innført kolonnekjøring på riksvei 15 over Strynefjellet.

Trafikkoperatør Hove melder ellers at alle fergesamband går som normalt, og at rushtrafikken i Bergen og på Vestlandet går som normalt.

På Bergensbanen ble det problemer ved Haugastøl natt til torsdag, etter at et godstog kjørte seg fast i snøen. Det betyr flere timers forsinkelse for nattoget til Bergen fra Oslo.

Også onsdag morgen kom nattoget mye for seint inn til Bergen, da på grunn av en togbrann på Voss.