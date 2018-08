I september skal prinsesse Märtha Louise debutere som travkusk i travløp under klasseløpshelgen på Bjerke i Oslo.

Tidligere har hun kjørt ponniløp på Biri i Oppland og delt ut pokal under det som heter prinsesse Märtha Louises pokalløp. Hun er dessuten en erfaren sprangrytter.

Det var en utfordring fra Geir Kamsvåg i hest360.no, hestenettstedet hvor hun selv er partner og medarbeider, som fikk prinsessen til å prøve seg som travkusk.

– Märtha og jeg kjørte ponniløp på Biri under NM-helgen. Opplevelsen ga mersmak, og jeg har utfordret prinsessen til å skaffe seg lisens og kjøre et ekte travløp, sier Kamsvåg i en pressemelding.

For å delta i løpet skal prinsessen gjennom et intensivkurs i teori og praksis i travløp. Det er Det Norske Travselskap som skal stå for treningen.

– Vi ordner med et opplæringsløp innenfor forsvarlige rammer, men det hjelper at prinsessen er erfaren med hester og har godt håndlag, sier Svein Morten Buer, generalsekretær i Det Norske Travselskap.