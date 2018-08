Per Sandberg (Frp) brøt reglene da han ikke meldte fra før Iran-reisen, sier statsminister Erna Solberg (H). Men hun kritiserer ikke valget av ferieland.

Solberg opplyser at hun har snakket med Sandberg om saken. Sandberg ga først beskjed om at han var i Iran to dager etter at han kom til landet. Det er brudd på reglene om at statsrådene skal være tilgjengelig til enhver tid, konstaterer hun.

– Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, tilføyer statsministeren.

Solberg sier at hun fortsatt har tillit til sin statsråd og at det er lov å gjøre feil.

Hun bekrefter for øvrig at hun «en stund» har kjent til Sandbergs forhold til den norsk-iranske kvinnen han var på reise med.

Solberg mener ellers det ikke er noe ved Sandbergs reise som forandrer Norges forhold til Iran.

Avviser kritikk

Da statsministeren hadde sin første arbeidsdag etter ferien onsdag, var det fiskeriministerens ferie journalistene var mest interessert i. Men Solberg sa seg uenig med mye av kritikken som er kommet, utover det at han ikke varslet henne slik han skulle.

Dersom man ikke skal reise på ferie til land som begår menneskerettsbrudd så er det mange land man må droppe, påpeker hun. Hun tror heller ikke saken vil få negative konsekvenser for Norges forhold til USA.

– Vi står på akkurat samme linje i forhold til Iran som alle andre europeiske land har gjort, sier Solberg.

Norge og Europa har lettet de fleste sanksjonene og åpnet opp for økonomisk samarbeid og politisk kontakt etter at Iran inngikk en avtale om sitt atomprogram. Solberg påpeker at Iran har holdt sin del av avtalen.

Trump har på sin side sagt opp avtalen og vil gjeninnføre sanksjoner, som også kan ramme andre lands bedrifter som handler med Iran.

– Kan ikke gå god for alt

Sandberg har ellers fått kritikk for å omtale landet i positive ordelag. Solberg sier hun ikke kan gå god for alle uttalelsene, fordi hun ikke har hørt alt.

– Utgangspunktet er at vi har vært kritisk, vi har tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd med Iran. Samtidig har vi gått inn i en prosess hvor vi normaliserer forholdet til Iran, sier hun.

Måtte levere mobilene

Det er også stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort. Sandberg har bekreftet overfor TV 2 at han hadde med mobiltelefonene sine med til Iran.

– Vårt råd til statsråder som drar til land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, er at de ikke tar med egen telefon, og at de kvitter seg med den telefonen de eventuelt har brukt i det landet når de kommer hjem igjen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til Nettavisen.

Sandberg måtte levere fra seg mobilene da han kom tilbake til Norge, opplyser Solberg.

– Det er litt ulik praksis i departementet hvem som tar med seg mobiltelefoner. Statsministerens kontor tar ikke med seg telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting, opplyser hun.

Både SV og Senterpartiet på Stortinget har varslet skriftlige spørsmål til Sandberg.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland vil på sin side ha statsministeren selv på banen og sendte onsdag en rekke spørsmål til henne.

«Er fiskeriministerens mulige påvirkninger på vesentlige politiske temaer som fiskeri, nærings, handels og utenrikspolitiske forhold vurdert i forhold til en slik reise det gjelder? Hvis ikke vil de i ettertid bli vurdert?» spør han blant annet. Han vil også vite om Solberg mener reisen var forsvarlig planlagt og gjennomført.

Kritikken mot Sandberg kommer også fra egne partifeller. Frp er kjent som et parti som har støttet opp om den iranske opposisjonen. Det er også stilt spørsmål ved at han reiste til landet sammen med en kvinne som kom fra Iran til Norge som asylsøker. Hun har siden fått norsk statsborgerskap.