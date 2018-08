Frp-statsrådene Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes trekker seg. Søviknes kan bli listetopp for Vestland Frp ved neste års valg.

Olje- og energiminister Terje Søviknes avgang skal være knyttet til at han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken.

En sentralt plassert kilde forteller til BT at Søviknes ønsker å være nærmere familien i Os, og at han blant annet derfor har bedt om å få gå av.

Samtidig er det nå det er mulighet til å bli sentral i det nye Vestland fylke i fremtiden. Søviknes vil igjen bli fylkespolitiker.

Kilder i Frp avviser at Søviknes’ avgang har noe å gjøre med at saken fra 2000, da Søviknes ble anklaget for seksuelt overgrep, er begjært gjenopptatt av den involverte kvinnens advokat. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001.

Statsadvokaten avviste i juni å gjenoppta saken, men den avgjørelsen er klaget videre til Riksadvokaten, som skal behandle klagen i løpet av en drøy måned.

Kan bli vestlandstopp

Det nye Vestland Frp skal ha nominasjonsmøte i begynnelsen av februar, samtidig som årsmøtet. Da vil trolig Terje Søviknes kunne stå høyt på listen.

I tillegg overtar Søviknes som ordfører i Os igjen, og vil kunne være partiets ordførerkandidat i neste års valg.

– Terje har gjort en kjempejobb, både her lokalt og som statsråd, sier lederen for nominasjonskomiteen i fylket, Roald Steinseide.

Søviknes er Frps lengsittende ordfører, med 17 år, fra 1999 til 2016. Han har nå permisjon både som Os-ordfører og som fylkestingsrepresentant.

Steinseide sier alle i fylkestinget er blitt spurt om de vil være med videre, men vil ikke fortelle hva Søviknes eventuelt har svart.

– Jeg vil heller ikke uttale meg om enkeltkandidater. Først må vi i nominasjonskomiteen høre hvilke navn lokallagene spiller inn, sier Steinseide.

– Freiberg blir ny statsråd

Mannen som overtar etter Søviknes i regjeringen, skal være Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (47). Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.

Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

Statsministerens kontor bekrefter at det blir endringer i regjeringen fredag, men ingen navn er bekreftet. Flere medier, deriblant BT, har likevel fått bekreftet fra sentralt plasserte kilder at Søviknes er blant dem som går ut.

Søviknes har ikke besvart våre henvendelser torsdag.

Solvik-Olsen til USA

Frp og Ketil Solvik-Olsen selv bekrefter at han skal ut av regjeringen.

– Familien vår flytter til USA for et år. Konen min har fått tilbud om en legestilling ved et stort barnesykehus i Birmingham, Alabama. Da denne fantastiske muligheten dukket opp, var det bare å gripe den, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

46-åringen forteller at ektefellen lenge har tilpasset seg hans politiske karriere.

– Konen har ofret seg for meg, nå stiller jeg opp for henne. Det er en avtale vi har hatt. Derfor takket jeg nei til gjenvalg til Stortinget i 2013. En stortingsplass binder oss for hele perioden, sier han.

Solvik-Olsen uttaler på partiets nettsider at han er innstilt på å fortsette som nestleder i partiet, men at han bedt sentralstyre diskutere at han skal bo i USA. Han sier også at han er innstilt på å være tilbake i Norge til neste års valgkamp.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Dale og Hoksrud

Flere kilder bekrefter at Jon Georg Dale går fra Landbruksdepartementet og overtar Samferdselsdepartementet etter Solvik-Olsen. Med disse endringene er det bare partileder og finansministrer Siv Jensen som er igjen i regjeringen av Frp-erne som gikk inn i regjeringen etter valget i 2013, skriver Aftenposten.

Ifølge Dagens Næringslivs kilder er det stortingsrepresentant Bård Hoksrud som overtar som landbruksminister etter Dale.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Junge, Heiko / SCANPIX

Jensen takker

Frp-leder Siv Jensen kommenterer Solvik-Olsens avgang på Frps hjemmesider torsdag og takker ham for innsatsen.

– Ketil er en ressurs partiet vil ha stor nytte av i mange år fremover – også den tiden han er i USA. Jeg vil takke for han innsatsen som statsråd så langt, og jeg leder meg til å drive valgkamp med Ketil om ett år, sier Jensen.

I et blogginnlegg i Nettavisen understreker Solvik-Olsen at han vil være tilbake i Norge til valgkampen i 2019.