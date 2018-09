SpareBank 1 og DNB slår sammen forsikringsavdelingene sine og lager det som blir landets tredje største forsikringsselskap med nærmere 1.000 ansatte.

Avtalen mellom de to bankene ble inngått mandag. Det er ikke kjent hva navnet på det nye selskapet blir.

– Det fusjonerte selskapet vil styrke distribusjonen av forsikring i bank over hele landet gjennom bankenes 360 lokale kontorer, mobilbank, nettbank og kundesentre, skriver SpareBank 1 i en pressemelding.

Det nye selskapet får nærmere 1.000 ansatte. Bankene skal nå søke om godkjenning fra myndighetene, og etter planen skjer fusjonen 1. januar 2019.

Sammenslåingen av skjer ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det nye selskapet er verdsatt til 19,75 milliarder kroner.

– I fusjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og 20 prosent for DNB. Dette bytteforholdet baserer seg på fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, heter det i en børsmelding fra SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 Gruppen skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB 35 prosent i det nye selskapet, og DNB betaler derfor 2,96 milliarder kroner for å kjøpe 15 prosent av aksjene.

Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930.000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør.