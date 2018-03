Mot stemmene til Høyre og Frp får finansminister Siv Jensen (Frp) refs av Stortingets kontrollkomité for sin rolle i den betente SSB-konflikten.

– Vi har landet på at det er grunn til å fremme kritikk for håndteringen av saken. Der er det et flertall både i komiteen og i stortingssalen, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– I tillegg er jeg glad for at en enstemmig komité slår fast at det ikke bør legges opp til endringer i Statistisk sentralbyrå før det har vært en demokratisk debatt om det. Og hvor vi forutsetter at det kommer en sak til Stortinget, sier Andersen.

Snakker sant?

SV mente i utgangspunktet det var grunnlag for å gi finansministeren sterk kritikk for SSB-håndteringen, men valgte å følge flertallet i kontrollkomiteen som nøyer seg med «bare» kritikk av Jensen.

– Det var viktig for oss å få et flertall i komiteen som klart og tydelig refser finansministeren for måten hun har forholdt seg til SSB og Stortinget på, og hvordan hun har opptrådt som statsråd, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– Det er høyst uklart om vi har en finansminister som snakker sant, sier Fylkesnes.

To høringer

Striden om omorganiseringen av SSB har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget – i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs form mellom komiteen og Jensen.

Blant ingrediensene er hemmeligstemplede møtenotater som ble påført håndskrevne merknader etter at de var arkivert.

I tillegg har det vært strid om hvor langt en statsråd kan gå i å detaljstyre en underliggende etat – i dette tilfellet en finansminister overfor et uavhengig Statistisk sentralbyrå (SSB). Og ikke minst uklarhet om holdbarheten i statsrådens løypemeldinger til Stortinget.

Kontrollsaker kan ende med ulike grader av kritikk av den ansvarlige statsråd, eller det kan i ytterste konsekvens bli fremmet mistillitsforslag.