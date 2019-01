To brødre og en kamerat må møte i Sogn og Fjordane tingrett i midten av februar. De tre er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i Sogndal i fjor.

Mennene er alle tidlig i 30-årene og av utenlandsk opprinnelse, melder NRK.

Voldtekten skjedde i et hus i Sogndal i februar i fjor. I tiltalen skriver statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen at kvinnen ble holdt fast med en pute over nakken og hodet.

De tiltalte har gitt svært sprikende forklaringer til politiet og to av dem nekter straffskyld.

– Min klient stiller seg uforstående til tiltalen som er tatt ut. Han har ingenting å gjøre med de handlingene som tiltalen skildrer, sier hans forsvarer, advokat Louis Anda.

Anda representerer en av de to brødrene i saken. Politiet har fryktet at Andas klient skal rømme landet og han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen i juni i fjor.

Advokat Stig Nybø forsvarer kameraten til de to brødrene. Også han erkjenner at han var i huset, men han nekter for å ha voldtatt kvinnen, som hevder hun ble dopet ned før voldtekten.

Det er satt av seks dager til saken som starter mandag 11. februar.