Ingen grunn til å slå alarm, svarte FHI. Og informerte landets barneleger samme kveld.

Folkehelseinstituttet sa at et varsel om farlig sykdom hos barn som kunne knyttes til koronaviruset var «best egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre». Samme kveld informerte de likevel landets barneoverleger.

Publisert Publisert Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) sa at et britisk varsel kunne skape «ubegrunnet frykt», men informerte barnelegene samme kveld. Camilla Stoltenberg er direktør i FHI, men de var ikke hun som sto som avsender på e-posten om varselet fra britiske leger. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Thomas Spence

NTB

27. april publiserte Aftenposten en artikkel om at britiske helsemyndigheter (NHS) sendte en advarsel til britiske leger og ba dem være oppmerksomme på en sjelden, men farlig reaksjon hos barn som kan være knyttet til koronaviruset.

Også i New York er 73 barn innlagt på sykehus med symptomer som ligner Kawasakis syndrom, en sjelden sykdom som fører til vedvarende feber, utslett, magesmerter, hovne kjertler og oppkast hos barn.

Fredag ettermiddag melder Verdens helseorganisasjon at den undersøker om det finnes en tilknytning mellom covid-19 og den sjeldene betennelsessykdommen hos barn.

Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, avdramatiserte i april overfor Aftenposten og flere andre medier varslet fra de britiske helsemyndighetene.

– Jeg har sett varselet, og synes det er en tynn begrunnelse. Foreløpig er det ingen grunn til alarm. Noen av barna som det meldes om fra Storbritannia hadde covid-19, andre hadde det ikke.

– Det betyr at det er vanskelig å si at disse symptomene har noen sammenheng med koronaviruset, sa Greve-Isdahl.

– Fint at dere er oppmerksomme

Klokken 22.28 samme kveld sendte hun likevel følgende e-post til styret og alle avdelingsoverleger i barnelegeforeningen:

«Hei!

Til orientering: NHS i UK sendte i dag varsel om at de hadde sett økning i ‘atypisk Kawasaki eller toksisk sjokk syndrom-lignende sykdom’ hos barn de siste 3 ukene. Noen barn fikk påvist covid-19, andre ikke.

Dette er ikke observert/rapportert fra andre land.

Det er usikkert om dette kan ha noen årsakssammenheng, men fint at dere i avdelingene er oppmerksomme og melder fra om dette (eller annet som er uvanlig) ser ut til å øke i tiden fremover.

Det er nå svært lite smitte i Norge, og per i dag hadde kun 101 barn i alderen 0–9 år og 364 barn i alderen 10–19 år bekreftet covid-19. I den norske veilederen i pediatri om håndtering av covid-19, anbefales det å teste for covid-19 ved feber av ukjent årsak og GI-symptomer/magesmerter.»

I e-posten la hun ved en lenke til en Guardian-artikkel om varselet fra britiske helsemyndigheter.

– Oppegående fagmiljø

– Hvorfor sendte du en e-post til landets barneoverleger samme dag som du sa til Aftenposten at det ikke var grunn til å slå alarm?

– Jeg synes ikke at e-posten en alarm. Jeg mente at det kanskje var lurt å orientere om dette, og snakket med barnelegeforeningen om hva de tenkte.

– De fleste kjente til det allerede. Det er et oppegående fagmiljø i Norge. Jeg tenkte at det var greit å informere likevel hvis det var noen som ikke hadde fått det med seg. Men det var ikke å slå alarm, sier hun.

27. april sa hun blant annet:

«Dette varselet er mer egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre, enn noe annet. Barn har vist seg å tåle covid-19 godt».

– Var det for å unngå frykt du svarte mediene slik?

– Nei, det er et syndrom vi kjenner til. Men det er veldig usikkert om det er noen sammenheng mellom syndromet og covid, svarer hun.

De britiske myndighetene uttrykte en «en økende bekymring» for at et koronavirusrelatert inflammatorisk syndrom dukket opp hos barn i Storbritannia. Men de sa samtidig at dette ikke trenger å være knyttet til koronaviruset, men kan være en annen, ennå uidentifisert, infeksjon.

Barna skal ha blitt svært syke

Barna som har fått en reaksjon skal ha blitt svært syke med høy temperatur, lavt blodtrykk, utslett og pustevansker.

Noen har også hatt gastrointestinale symptomer som magesmerter, oppkast eller diaré og betennelse i hjertet, i tillegg til unormale blodprøveresultater.

I helgen meldte også CNN om en «mystisk sykdom» hos barn som kan være knyttet til koronaviruset.

25 av de 50 første barna som ble syke i New York, testet positivt for koronaviruset, mens 22 fikk påvist antistoffer mot viruset.

Tre barn har død på grunn av det, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo lørdag.

Fredag opplyste et sykehus i Marseille at et ni år gammelt barn døde med slike symptomer. Dødsfallet skal være det første blant totalt 125 slike sykdomstilfeller i Frankrike.

Også andre steder i USA, samt i flere europeiske land, er barn innlagt på sykehus med samme symptomer.

Ikke fastslått sammenheng

– Foreløpige rapporter tyder på at dette syndromet kan være knyttet til covid-19, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse fredag.

Han ba samtidig forskere og sykehus verden over om å bidra til å «på bedre vis forstå dette syndromet hos barn».

WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove understreker at det foreløpig ikke er fastslått noen direkte forbindelse mellom koronaviruset og sykdommen barna dør av.

Van Kerkhove viste til at halvparten av barna som er innlagt med slike symptomer, ikke er smittet av viruset.

– Vi må finne ut om dette syndromet har noe med covid-19 å gjøre eller ikke. Alle land må være på vakt når det gjelder dette, sier hun.

Immunsystemets reaksjon

Selv om syndromet kan knyttes til covid-19, er det slett ikke sikkert at det er forårsaket av viruset, påpeker WHOs krisesjef Michael Ryan.

– Vi vet ikke ennå om disse sjeldne tingene som skjer, kan knyttes direkte til viruset, eller om de er et resultat av immunsystemets forsvar mot viruset, sier han.

Ryan understreker også at syndromet synes å være svært sjeldent, men at det nå er mer synlig som følge av det økende antallet covid-19-tilfeller.