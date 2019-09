Havarikommisjonen har funnet ferdskriveren til helikopteret som styrtet ved Alta lørdag.

– Dette er ikke snakk om en regulær svart boks, slik man har på større fly, men en ferdskriver som ikke er spesielt godt beskyttet. Den er for eksempel ikke beskyttet mot varme. Den er veldig skadd, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for luftfart til NRK.

Til Teknisk Ukeblad – som var først ute med å omtale funnet av ferdskriveren – sier Halvorsen at den er veldig utbrent, men at Havarikommisjonen skal gjøre det de kan for å få ut det som er mulig å få ut av data.

Halvorsen opplyser til Altaposten at det totalt var fire-fem forskjellige moduler som tok opp informasjon i helikopteret, og at Havarikommisjonen har funnet én av disse.

Privat / NTB scanpix

Informasjon fra flere kilder

Helikopteret har også elektronisk motorstyring og drivstoffkontroll samt minnefunksjoner som kan bidra med informasjon til kommisjonens kartlegging av hendelsesforløpet. Også Avinor er bedt om å bidra med radardata og lagret kommunikasjon med tårnet i Alta.

Havarikommisjonen hentet tirsdag deler fra helikopteret som styrtet i Kvenvik i Alta. Delene skal fraktes til kommisjonens lokaler på Kjeller. Arbeidet startet i 12-tiden tirsdag, opplyser Finnmark politidistrikt.

– Helikopterets motor, girboks, hale og andre komponenter skal tas med tilbake til Havarikommisjonens kontorer på Kjeller ved Lillestrøm, sa Kåre Halvorsen til NTB mandag kveld.

Kommisjonen har ikke begynt å undersøke sporloggen til helikopteret ennå, men konsentrert seg om å arbeide med undersøkelser og sporsikring på selve åstedet.

Tom Skoglund / Altaposten, NTB scanpix

Vitneavhør

Det er fortsatt flyforbud og ferdselsforbud i en radius på 500 meter rundt ulykkesstedet. Området vil bli ryddet før det åpnes for alminnelig ferdsel, opplyser politiet.

Politiet jobber nå blant annet med å gå gjennom vitneavhør.

Flere vitner har meldt seg og blitt avhørt de siste dagene. Blant annet undersøker politiet et Snapchat-bilde fra helikopteret tatt halvannet minutt før det styrtet.

Ulykken skjedde lørdag kveld. Alle seks som var om bord i helikopteret, omkom. Fem av dem var ungdommer fra Alta mellom 19 og 22 år, mens den 27 år gamle piloten kom fra Sverige.